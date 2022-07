Niemcy boją się, że Rosjanie wykorzystają sytuację. "Trzeba być gotowym do ponoszenia wysokiej ceny"

Niewiele osób pomyślałoby jeszcze kilka dni temu, że Niemcy będą obawiać się, że w rurociągu Nord Stream 1, który działa od ponad 10 lat, nie popłynie w przyszłości rosyjski gaz. Obecnie trwa tam remont, ale niemieccy politycy boją się, że Rosja wykorzysta pretekst remontu odcinka Nord Stream 1 do całkowitego odcięcia dostaw gazu dla gospodarki niemieckiej i niektórych innych państw. O tym, jak można interpretować te obawy i czy Unia Europejska, Niemcy, Francja oraz Polska są gotowe na zaostrzenie się kryzysu energetycznego w "Horyzoncie" Jacek Stawiski rozmawiał z Markiem Prawdą, byłym ambasadorem Polski przy Unii Europejskiej. – W tej chwili trwa wojna psychologiczna ze strony Rosji i nie jest wykluczone, że Nord Stream w ogóle nie będzie dostarczał gazu. Trzeba być gotowym do ponoszenia wysokiej ceny ekonomicznej, żeby osiągnąć cele polityczne – ocenił rozmówca. Prawda podkreślił, że mamy sytuację, w której nie tworzymy wspólnego bezpieczeństwa z Rosją, tylko musimy się jej przeciwstawić, bo Moskwa dąży do odtworzenia stref wpływów i do zlikwidowania naszego porządku.