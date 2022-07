"Skoro radził sobie tak dobrze, to dlaczego skończył tak źle?"

W Wielkiej Brytanii nadszedł czas wielkich zmian. Boris Johnson zrezygnował z szefowania Partii Konserwatywnej i stanowiska premiera, ale zachowa obie funkcje do czasu wyboru następcy. - Johnson jest symbolem polityka, który jest celebrytą, i właściwie takim dzieckiem ery postprawdy. Z jednej strony, to przyniosło zwycięstwo wyborcze jemu i jego partii, ale z drugiej strony, bardzo szybko stracił zaufanie nie tylko obywateli, ale również najbliższych współpracowników. Wielka Brytania będzie zupełnie inna po jego odejściu – ocenił prof. Jan Zielonka, politolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. – Johnson jest dzieckiem epoki, której ludzie mają mało wiary w przyszłość i nie widzą, by polityka im specjalnie w życiu pomogła – zauważył. Jak z perspektywy czasu możemy dzisiaj spojrzeć na brexit? – Jego cała strategia brexitu opierała się na fałszu. Fałsz nie może zwyciężyć z faktami na dłuższą metę. Dzisiaj wszyscy widzą, że problemy brytyjskie nie powstały w Brukseli, ale są częścią polityki gospodarczej, która nie zdaje egzaminu – zaznaczył gość "Horyzontu". Prof. Jan Zielonka podkreślił, że "brexit będzie kulą u nogi Wielkiej Brytanii jeszcze długo, a cała retoryka Johnsona dzisiaj legła w gruzach".