"To jest, niestety, sukces Władimira Putina. Sojusz powstrzymał się od takiej deklaracji"

Rosja kiedyś była strategicznym partnerem, teraz uznano ją za największe niebezpieczeństwo świata zachodniego – tak można streścić nową koncepcję strategiczną Sojuszu, przyjętą na specjalnym szczycie NATO w Madrycie. Podjęto również decyzje dotyczące odstraszania Rosji, a po ponad miesiącu przekonywania, Turcja przestała blokować przyjęcie Finlandii i Szwecji do Sojuszu. – To, co zostało postanowione na szczycie, nie wypełnia wszystkich polskich zamierzeń, natomiast jest dużo pozytywnych elementów, które mówią o wzmocnieniu polskiego bezpieczeństwa – oceniła w "Horyzoncie" prof. Agnieszka Legucka (analityczka ds. Rosji, PISM, wykładowczyni Akademii Finansów i Biznesu Vistula). Zdaniem Jędrzeja Bieleckiego ("Rzeczpospolita") Zachód jest zmęczony wojną i jej kosztami. Wprowadzając "najdalej idące sankcje" nie udało się też doprowadzić do bankructwa Rosji, czego początkowo się spodziewano. Goście Jacka Stawiskiego rozmawiali też o tym, co NATO ma do zaoferowania Ukrainie. - Nie możemy stracić z oczu zasadniczej rzeczy. Ta wojna nie toczy się o Szwecję i Finlandię, a o Ukrainę. Porażka dla Ukrainy jest daleko idąca, dlatego że nie mamy żadnych sygnałów świadczących o tym, że NATO widzi Ukrainę kiedyś tam w swoim gronie. To są słowa Zełenskiego i jego doradców - komentował Bielecki. Jego zdaniem Zachód przez ostatnich parę lat popełnił kardynalny błąd, nie doceniając Rosji. - NATO musi przyjąć do wiadomości, że za to trzeba będzie słono zapłacić - stwierdził.