Szwecja i Finlandia w drodze do NATO. Co na to Rosja, co na to Turcja?

Władze Finlandii i Szwecji oficjalnie złożyły wnioski o przyjęcie do NATO. W Sojuszu Północnoatlantyckim i w Ukrainie panuje euforia, zaś w Rosji - niezadowolenie. Przeciwna przyjęciu państw skandynawskich do organizacji jest Turcja. - Szwecja i Finlandia czekają teraz na zaproszenie ze strony państw członkowskich NATO do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych, które dotyczą kwestii politycznych, wojskowych, finansowych - mówiła w programie "Horyzont" Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaznaczyła jednocześnie, że w tej chwili Turcja blokuje zaproszenie do tych rozmów, a obiekcje związane są między innymi z działaniem organizacji kurdyjskich w Szwecji. - W tej chwili Szwecja i Finlandia, ale też Stany Zjednoczone, negocjują z Turcją. Dyskutują, jak Turcja może znieść te obiekcje - dodała Gotkowska. Jerzy Maria Nowak, były ambasador Polski przy NATO, stwierdził zaś, że wspomniane rozmowy akcesjne będą miały "charakter formalny", ponieważ oba kraje "mają bardzo dobrą reputację". Zachowanie Turcji określił jako "dyplomację bazarową". - Chodzi o to, jak Szwecja potraktowała kwestię Kurdów, których przyjęła do siebie i których uważa za bojowników. Turcy mają na to zdecydowanie negatywny pogląd - powiedział Nowak. Jego zdnaiem "to jest próba wymuszenia na Szwecji, że ona ograniczy swoje stosunki z Kurdami".