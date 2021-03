Dokument "Francesco", którego autorem jest nominowany do Oscara reżyser i producent Jewgienij Afiniejewski, jest formatem discovery+ Originals. "Francesco" pozwala z bliska przyjrzeć się posłudze papieża Franciszka, który do trudnych i złożonych problemów podchodzi z ogromną pokorą, mądrością i otwartym sercem. W filmie poruszane są takie zagadnienia, jak zmiany klimatu, migracja i przyjmowania uchodźców, wzmocnienie pozycji kobiet, wykorzystywanie seksualne, tematy LGBTQ czy pandemia COVID-19. Produkcja zabiera widzów w podróż, która zwraca uwagę na niespotykaną empatię lidera dającego nadzieję w tych bezprecedensowych czasach. Twórcy filmu rozważają nowe podejścia do stylu życia i kierunków rozwoju społeczeństwa w XXI wieku. Oprócz niezwykle bliskiego spojrzenia na codzienność Franciszka film przedstawia biskupa Rzymu z perspektywy osób, które się z nim zetknęły. Twórcy rozmawiają z papieskim bratankiem Jose Ignacio Bergoglio, Jego Świątobliwością Papieżem Benedyktem XVI, ofiarą i działaczem na rzecz ofiar molestowania seksualnego Juanem Carlosem Cruzem oraz rzeczniczką uchodźców, siostrą Normą Pimentel. "Francesco" maluje portret człowieka, który poświęcił swoje życie jednoczeniu ludzi, aby świat stał się prawdziwą globalną społecznością.