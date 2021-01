W nagrodzonym kilkukrotnie filmie w reżyserii dziennikarki "Faktów" TVN Renaty Kijowskiej poznajemy członków stworzonego 25 lat zespołu rockowego Na Górze. Trzech z nich jest niepełnosprawnych umysłowo, ale dzięki swej wielkiej pasji i zaangażowaniu ze strony kilku "normalsów" robią to, co lubią najbardziej. Chłopaki grają ostre, często najeżone politycznymi treściami punkowe piosenki. - Trzeba być dzielnym, trzeba iść do przodu, bo jak się załamiesz to twoje życie nie będzie wyglądać jak twoje życie - mówi jeden z bohaterów. Przy tworzeniu filmu pracowali dziennikarze TVN i TVN24. Za produkcję odpowiedzialna była Anna Kokoszka-Romer. Natomiast nadzór producencki pełnili Adam Pieczyński i Jarosław Potasz.

Film, który miał swoją premierę w 2019 roku, będzie można obejrzeć także w Wigilię o godzinie 21 w TVN24.

W 2019 roku film "Na Górze Tyrryry" otrzymał wyróżnienie Komisji Artystycznej na Festiwalu Form Dokumentalnych "Nurt" w Kielcach za "pozytywną energię i optymizm promieniejący z obrazu dojrzewania do życia przez wspólną aktywność muzyczną", a także nagrodę Radia Kielce. W 2020 roku dzieło Renaty Kijowskiej zgarnęło Grand Prix i nagrodę za najlepszy profesjonalny film dokumentalny na Festiwalu Filmów Optymistycznych "Happy End" w Rzeszowie. Natomiast podczas Europejskiego Festiwalu Filmowego "Integracja Ty i Ja" w Koszalinie zdobyło nagrodę publiczności. Dokument został również doceniony na European Cinematography AWARDS (ECA) w kategorii Best Documentary Film. Był także wyświetlany na festiwalach w Londynie, Meksyku i w Kalifornii.