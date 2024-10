Wybory według Trumpa (cz. 1)

W listopadzie 2020 roku Donald Trump próbował doprowadzić do unieważnienia wyników wyborów prezydenckich. Autor filmu dokumentalnego "Wybory według Trumpa" bada i obala twierdzenia o manipulowaniu kartami do głosowania, głosowaniu nielegalnych imigrantów i zmarłych osób, a także włamaniach lub wadliwym działaniu elektronicznych maszyn do głosowania Dominion Voting Systems. Oto historia tych zdarzeń szczegółowo opowiedziana przez czołowych republikańskich polityków i ważne postaci z jego administracji.