Koszt sztucznej inteligencji

Co kryje się za olśniewającą obietnicą sztucznej inteligencji? VPRO Backlight pokazuje rzeczywistość za zasłoną dymną, jaką przedstawia nam Dolina Krzemowa, rozmawia z ludźmi zajmującymi się analizą globalnego przemysłu AI i wykorzystuje możliwości najnowszych produktów AI do zobrazowania miejsc i ludzi, przez których Big Tech wolałby nie być widziany. Wszyscy giganci Big Tech uruchamiają chatboty i włączają do swoich produktów asystentów AI opartych na wielkoskalowych modelach językowych. Czy po raz kolejny zaślepił nas blask Doliny Krzemowej i obietnice sztucznej inteligencji? Niedawny sukces AI wiąże się z wykorzystaniem jeszcze większej liczby surowców, ilości danych, mocy obliczeniowej i farm serwerów. Sztuczna inteligencja okazuje się nie boską maszyną, ale przemysłem, który kosztuje krew, pot i metale.