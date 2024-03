12 marca 1999 w amerykańskim stanie Missouri Polska, Czechy i Węgry stały się oficjalnymi członkami NATO. Film dokumentalny "NATO. Artykuł 5" ukazuje proces, jaki Polska przeszła, by dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Lech Wałęsa dzielił się swoimi doświadczeniami, jak przekonał Borysa Jelcyna do zgody na członkostwo Polski w NATO. Według Aleksandra Kwaśniewskiego wstąpienie naszego kraju w struktury było niezwykłym osiągnięciem. Kluczowe role w tym procesie odegrali Zbigniew Brzezinski - ceniony autorytet w Stanach Zjednoczonych, Jan Nowak Jeziorański, który miał wpływy wśród amerykańskiej elity politycznej, ówczesny amerykański prezydent Bill Clinton oraz jego sekretarz stanu Madeleine Albright. W dokumencie "NATO. Artykuł 5" wspomniano, że w momencie dołączenia do NATO Polska miała niskie poczucie wartości jako armia, wręcz byliśmy "zakompleksieni". Obecnie, dzięki wspólnym ćwiczeniom i standaryzacji procedur oraz sprzętu, siły NATO mogą funkcjonować jako dobrze skoordynowana armia. Warto zauważyć, że pierwsze użycie artykułu 5 miało miejsce po ataku Al-Kaidy na World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2021 roku. Wówczas polscy żołnierze zostali wysłani do Afganistanu w ramach operacji solidarnościowej NATO. Polscy żołnierze, często ryzykując własne życie, brali udział w trudnych misjach również w Kosowie, Bośni czy Iraku.