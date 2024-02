Agnieszka, Gutek i Nutka doszli do ściany niemocy. Bohaterowie filmu "Niebieski wieloryb" zmagają się, jak wielu ich rówieśników, z niespotykana dotąd skalą problemów. Jednymi z winowajców jest nowoczesna technologia i biznes, które starają się skupiać ich uwagę na kilkucalowym ekranie telefonu, pełnym wyzwań cyfrowego świata. Internet, media społecznościowe, hejt, gry, pornografia - to tylko część z nich. A konsekwencje bywają katastrofalne - od zaburzeń psychicznych, behawioralnych, po nałogi, używki i falę prób samobójczych. Z kryzysem ściga się katastrofalna kondycja opieki psychiatrycznej. Co się dzieje z naszymi dziećmi, kiedy znikają za drzwiami cyfrowego świata? Co powoduje, że uciekają od rzeczywistości w świat zamknięty w telefonie i komputerze? Gdzie szukać przyczyny kryzysu emocjonalnego młodzieży? O tym w dokumencie w reżyserii Michała Fijałkowskiego.

