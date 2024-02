Strzelanina w Uvalde. Kulisy policyjnej akcji

Uzbrojony napastnik wtargnął do szkoły podstawowej w miejscowości Uvalde w Teksasie 24 maja 2022 roku. Była to jedna z najkrwawszych strzelanin w historii Stanów Zjednoczonych. Czy dało się uniknąć tej tragedii? Twórcy filmu, dzięki nagraniom z policyjnych kamer oraz zeznaniom świadków, odtwarzają minuta po minucie przebieg wydarzeń oraz łańcuch podjętych tego dnia decyzji. Tym samym obnażają kulisy ludzkich decyzji i błędów, jak i zaniedbań systemowych w policji, które doprowadziły do tego, że zakładnicy czekali ponad 70 minut na pomoc.