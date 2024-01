Kanada: prawo do śmierci

Ich życie zdominowało niewyobrażalne cierpienie przez ból, który nigdy nie ustawał. Film śledzi losy dwóch kobiet, którym od lat towarzyszy chroniczny ból. Zmiany w prawie kanadyjskim dotyczącym Medical Assistance in Dying (MAiD), czyli Medycznego Wsparcia w Umieraniu dały prawo do eutanazji pacjentom nie tylko śmiertelnie chorym. Bohaterki i ich rodziny zmagają się z trudną decyzją, doświadczając poczucia winy, ulgi, straty, jak i miłości. Gdy ból utrudnia najprostsze zadania, jak mówi jedna z bohaterek, procedura eutanazji "to kres cierpienia".