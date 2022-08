Stoczniowcy. Ludzie z tła

Kim są nieznani bohaterowie sierpnia 1980 roku? Bez ich odwagi i zaangażowania zapewne nie byłoby Solidarności. O sobie mówią wprost: my pracowaliśmy, żeby inni mogli strajkować. W drobnych szczegółach opowiadają też o tym, jak wyglądały realia epoki głębokiego PRL-u, o nastrojach społecznych i o tym, jak narastał gniew i poczucie bezsilności, które doprowadziły do kryzysu w roku 70., a w następstwie do sierpnia 1980 roku. Tłumaczą też, skąd 40 lat temu czerpali nadzieję na zwycięstwo i dlaczego tak ważne było dla nich bycie częścią wielkiej historii. I nie chcą, by nazywać ich bohaterami. Sylwetki między innymi Barbary, Krystyny, Stanisława, Marka i Haliny przybliża film "Stoczniowcy. Ludzie tła" w reżyserii Marka Osiecimskiego.

