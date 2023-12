Australia: kontynent na skraju zagłady

Australia, jeden z najpiękniejszych zakątków świata, stoi w obliczu katastrofy. To kraj, który w grupie najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych państw, najgorzej radzi sobie ze skutkami zmian klimatycznych i globalnym ociepleniem. Susze, powodzie, cyklony - z tym wszystkim boryka się dziś Australia. Mimo to rząd w dalszym ciągu zachęca do wydobycia węgla i kraj jest jednym z czołowych eksporterów tego surowca na świecie. Większość tamtejszych polityków to sceptycy klimatyczni. Zielona energia nie jest priorytetem, a media nie radzą sobie z kryzysem. Australijczykom coraz trudniej żyje się we własnym kraju. Dokument przedstawia ludzi, którzy postanowili sprzeciwić się temu stanowi rzeczy. To aktywiści klimatyczni otwarcie krytykujący firmy zanieczyszczające środowisko, ale także społeczności aborygeńskie, które zawsze stały na straży przyrody.