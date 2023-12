Holandia: nowe mafie kokainowe

Wojny narkotykowe dotarły do Europy. W ciągu ostatnich kilku lat Holandia i Belgia stały się głównymi ośrodkami handlu narkotykami na kontynencie. Prawie 80 procent kokainy w Europie przeszło przez Rotterdam lub Antwerpię. Dotychczasowych baronów narkotykowych z Ameryki Południowej zastąpili Holendrzy marokańskiego pochodzenia. Gangi zaczynały od handlu haszyszem z Maroka do Holandii. Teraz tymi samymi trasami przewożą kokainę, co jest znacznie bardziej opłacalne. Gangsterzy są bezwzględni. Zabijają prawników, sędziów i dziennikarzy. Grozili nawet ministrom rządów Belgii i Holandii. Każdy, kto rzuca im wyzwanie, staje się potencjalnym celem.