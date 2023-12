Chiny: państwo policyjne czy laboratorium przyszłości?

Chiny budują ogromny cyfrowy system nadzoru. Na pierwszy rzut oka to rodzaj "nowego wspaniałego świata", w którym obywatele oddają się wygodom, rozrywkom i konsumpcji, ale często też nieświadomie poddają się całkowitej kontroli. Wygoda staje się akceptacją. To sprawia, że ​​duże zbiory danych są tak atrakcyjne – i to nie tylko w Chinach. Niektóre aplikacje cieszą się dużym zainteresowaniem także w naszym zakątku świata. Chiny zaś już dawno temu zaczęły eksportować swoje "know-how", w tym fragmenty swojej wizji przejrzystych podmiotów. Jak zareaguje świat zachodni?