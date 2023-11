Oficjalnego wydania doczekała się piosenka The Beatles - "Now and Then". To ostatni utwór zespołu, napisany i zaśpiewany przez Johna Lennona, dopracowany przez Paula McCartneya, George’a Harrisona i Ringo Starra, który - ponad cztery dekady później - został dokończony przez Paula i Ringo. Reżyser Olivier Murray, w filmie "Now and Then - Ostatnia piosenka The Beatles" przybliża historię powstania ostatniej piosenki zespołu The Beatles. W obrazie przytacza wypowiedzi Paula, Ringo, George'a, Seana Ono Lennona, a także Petera Jacksona, twórcy serialu dokumentalnego o zespole