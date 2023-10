Chiny są jedną z największych gospodarek świata, chociaż chińska branża finansowa jest wciąż w powijakach. Doświadczenie gry Planety Finansów jest dla nich nowe i ryzykowne. Jednak inwestowanie w kraju staje się coraz bardziej popularne, a robi to już prawie 7 procent społeczeństwa. Do grona inwestorów co miesiąc dołącza około milion nowych osób. Gdy Jack Ma stwierdził, że Pekin wstrzymuje rozwój zdrowego rynku finansowego, władza wstrzymała debiut jego spółki Ant Group na giełdzie. Przyniosło to poważne konsekwencje. Film "Planeta finansów. Debiut wszech czasów" jest opowieścią nie tylko o próbie wprowadzenia na giełdę spółki Ant Group, ale przede wszystkim jest obrazem współczesnych Chin.