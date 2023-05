Cyberniewolnicy

Oszustwo, niewolnictwo, handel ludźmi i cyberprzestępczość - to stoi za chińskimi organizacjami, które utworzyły swoje syndykaty w Kambodży i są odpowiedzialne za okradanie ludzi na całym świecie na dziesiątki miliardów dolarów. Dokument autorstwa Mary Ann Jolley, Davida Boyle'a i Shaun Turton ujawnia sposób ich działania - między innymi to, jak poszukujący pracy mężczyźni i kobiety w Kambodży są zniewalani, torturowani i zmuszani do dokonywania przekrętów w sieci, na których zarabiają Chińczycy. W większości przypadków "pracownicy" nie mogą liczyć na pomoc policji, a każda próba ucieczki czy szukania ratunku może skończyć się dla nich tragicznie. Film dokumentalny "Cyberprzestępcy" ukazuje również, jak chińskie syndykaty powiązane są z rządem i elitą.