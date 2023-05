Twórcy dokumentu "Wielka Brytania. Rok nienawiści" spędzili pół roku w jednym z najbardziej wielokulturowych regionów w kraju - Manchesterze. W tym czasie doszło tam do jednego z najgorszych zamachów w ostatnich latach. Chodzi o wydarzenie z 2017 roku, gdy brytyjski obywatel libijskiego pochodzenia zdetonował ładunek wybuchowy domowej roboty, kiedy ludzie wychodzili z odbywającego się w hali Manchester Arena koncertu Ariany Grande. Doprowadziło to do fali przestępstw dokonywanych na niewinnych muzułmanach. Stosunki rasowe zostały wystawione na próbę. Jak te wydarzenia będą kształtowały przyszłość Wielkiej Brytanii? O tym w filmie Williama Jessopa.