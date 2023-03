Rzeki ucierpiały szczególnie i dziś należą do najbardziej zdegradowanych ekosystemów. Jedną z głównych przyczyn kryzysu wodnego są nieodpowiedzialne i nieprzemyślane działania człowieka. "Do ostatniej kropli" to najnowszy dokument znanej reżyserki i producentki Ewy Ewart, tworzony w koprodukcji z TVN24. Ujawnia globalne koszty i konsekwencje niszczenia przyrody "w imię postępu". To historia o bezsilności i desperacji, ale też o determinacji i nadziei. Opowiada nie tylko o rzekach, ale także o ludziach, którzy starają się ratować rzeki oraz uświadamiać, dlaczego problem jest tak ważny. Poprzez ukazanie walki o czyste i zdrowe rzeki, dokument inspiruje i pokazuje, że my też możemy przyczynić się do rozwiązania tego kryzysu. Zdjęcia do filmu były kręcone w Kanadzie, Holandii, Włoszech, Szwajcarii, Albanii i Polsce, a ich autorami są Mateusz Kruszelnicki i Wiktor Strumiłło, operatorzy TVN24.