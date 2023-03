Historia Nawalnego to właściwie gotowy scenariusz na film rodem z Hollywood. Jest zamach, tajne służby, wielka polityka, potężny wróg, mocne wsparcie części rosyjskiego społeczeństwa, otarcie się o śmierć, a w końcu niewola. I to nie jest koniec tego dramatu, a zaledwie 5 miesięcy z życia Nawalnego, opozycjonisty Władimira Putina. Reżyser dokumentu "Nawalny" Daniel Roher, który zabiera nas za kulisy sensacyjnej sprawy, oprócz rozmów z opozycjonistą, sięga po archiwalne wypowiedzi i wpisy w mediach społecznościowych. Przez cały czas mamy wgląd w śledztwo, w trakcie którego Aleksiej Nawalny dzwoni do swoich zamachowców i pyta ich, "co poszło nie tak". Większość rozmówców odkłada słuchawkę, ale jeden z niespodziewanie decyduje się odpowiedzieć na pytania Nawalnego.

Obecnie Nawalny odsiaduje w Rosji wyrok 9 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Zatrzymano go na lotnisku, po tym, jak zdecydował się wrócić do kraju. Został skazany za rzekomą "defraudację" i obrazę sądu. Czemu postanowił poświęcić swoją wolność i oddał się w ręce dyktatora? Kim jest właściwie Nawalny?

W dniu światowej premiery dokumentu, 25 stycznia 2022, rosyjskie władze dodały Aleksieja Nawalnego i kilku jego współpracowników do listy "terrorystów i ekstremistów". Wiele wspierających go osób musiało opuścić Rosję, niektórzy zostali aresztowani. Dokument pokazuje, jak obecnie rosyjska propaganda stara się zdyskredytować opozycjonistę, a wręcz wymazać go z historii.