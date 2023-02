Dziennikarze FRONTLINE i Associated Press przedstawiają film dokumentalny, w którym śledzą schemat okrucieństw popełnionych przez wojska rosyjskie. Szczególnie przyglądają się temu, co stało się niemal na samym początku wojny na przedmieściach Kijowa, a dokładnie w Buczy, gdzie doszło do najbardziej szokującej rzezi. Film "Zbrodnie Putina" opiera się na ekskluzywnych materiałach filmowych, a także wywiadach ze świadkami, prokuratorami, najwyższymi urzędnikami państwowymi i międzynarodowymi ekspertami do spraw zbrodni wojennych. Autorzy odkrywają wstrząsające dowody, które poprzez łańcuch dowodzenia łączą zbrodnie wojenne w Buczy z jednym z najwyższych rosyjskich generałów. Może to pomóc w postawieniu prezydenta Rosji Władimira Putina i innych rosyjskich decydentów przed sądem. Dokument zawiera drastyczne sceny.