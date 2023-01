Czy to my zabijamy koale?

Koale są jedną z najbardziej lubianych i najlepiej rozpoznawanych ikon Australii. Zamieszkują głównie lasy eukaliptusowe we wschodnich stanach i na skraju wybrzeży, zwykle dożywając 20 lat. Dieta torbaczy jest restrykcyjna, żywią się głównie liśćmi eukaliptusa. Według czerwonej księgi gatunków zagrożonych koale nale gatunek narażony na wyginięcie. Co je zabija? Zmiany klimatu mają druzgocący wpływ na nie – odbierają im miejsce do życia, przynoszą upały i susze, ale największym zagrożeniem są pożary lasu. W 2019 roku, kiedy Australia borykała się z pożarami, spłonęło wiele obszarów, które stanowiły miejsce bytu tych fascynujących zwierząt. Władze kraju informowały wówczas, że zginęło około 30 procent tylko jednej kolonii koali na północno-wschodnim wybrzeżu kraju. Może to być od 4500 do 8400 tysięcy osobników. Co człowiek może zrobić, by torbacze nie wyginęły? I czy w ogóle da się im jeszcze pomóc?