Estonia - katastrofa na morzu. Nowe fakty (odc. 2)

Dwuczęściowa kontynuacja serii "Estonia - katastrofa na morzu" przedstawia nowe fakty w sprawie katastrofy promu MS Estonia, który zatonął na Morzu Bałtyckim we wrześniu 1994 roku. Zginęły 852 osoby, a uratowanych zostało 137. Pierwsza seria dokumentu wywołała debatę publiczną i polityczne wstrząsy w szwedzkim rządzie, zmuszając go do działania. Czy ofiary i ocaleni z promu doczekają się w końcu sprawiedliwości? Film z biblioteki discovery +.

