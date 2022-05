Czy COVID wydostał się z laboratorium w Chinach?

Dominująca narracja o wybuchu Covid-19 polegała na tym, że wszystko zaczęło się na mokrym rynku w Wuhan. Wszelkie sugestie, że było to zbyt dużym zbiegiem okoliczności i że epicentrum pandemii było laboratorium wirusologicznym, które eksperymentowało z koronawirusami, zostawały odrzucane jako propaganda lub teoria spiskowa. Rządy, czołowi naukowcy i główne media w Chinach, Europie i USA poparli pogląd, że jest to naturalna, ewolucyjna konsekwencja szybko zmieniającego się wirusa, a nie wyciek z laboratorium. Teraz jest coraz więcej dowodów na to, że choć raz teoretycy spiskowi mogli mieć rację. Dokument opowiada historię o tym, jak zmanipulowano pochodzenie koronawirusa oraz odkrywa kłamstwa chińskiego rządu, międzynarodowej sieci naukowców i głównych organizacji. Kolejne próby wyśledzenia pochodzenia wirusa zostały stłumione, nie tylko przez władze chińskie, ale także przez międzynarodową społeczność naukową i czołowe światowe czasopisma naukowe.