Kapitanowie z obozu Zaatari

Mahmoud i Fawzi, którzy żyją w obozie dla uchodźców Zaatari w Jordanii, marzą o zostaniu zawodowymi piłkarzami, mierząc się z trudnymi realiami swojego życia. Pomimo tego, że dwaj najlepsi przyjaciele są zamknięci w strasznych warunkach, pozostają pełni nadziei i codziennie ćwiczą. Kiedy Aspire Academy, jedna z wiodących akademii sportowych na świecie, przybywa, by wybrać graczy na międzynarodowy turniej w Doha, szybko identyfikują Mahmouda jako talent i zabierają go na zawody, podczas gdy Fawzi zostaje w obozie. Niespodziewanie trenerzy decydują się sprowadzić Fawziego, aby dołączył do zespołu. Dwaj najlepsi przyjaciele trenują i rywalizują w najważniejszych meczach piłkarskich ich życia, podczas gdy ich rodziny oglądają ich w telewizji.