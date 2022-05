Czarnobyl w tajnych archiwach KGB (cz. 2)

26 kwietnia 1986 roku reaktor czwarty elektrowni jądrowej w Czarnobylu eksplodował, uwalniając do atmosfery chmury radioaktywnego opadu. Dzięki dostępowi do setek odtajnionych dokumentów KGB, autorzy "Czarnobyl w tajnych archiwach KGB" ujawniają strach przedstawicieli Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego i to, ile byli w stanie poświęcić sowieccy przywódcy, by tylko utrzymać wybuch w tajemnicy. Dokument opowiada też o bohaterstwie tych, którzy sprawili, że katastrofa w Czarnobylu nie stała się jeszcze bardziej śmiercionośna. W drugim odcinku relacje z pierwszej ręki. Aleksiej Ananenko wszedł do radioaktywnej wody, aby zapobiec drugiej eksplozji. Maryna Sivets w momencie wybuchu była w ciąży.

