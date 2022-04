Putin: historia rosyjskiego szpiega. Wrogowie i zdrajcy (cz.2)

Władimir Putin przybywa na Kreml jako młody polityk. Rosyjscy oligarchowie mają nadzieję go kontrolować. On jednak, choć ciągle czuje się niepewny w roli prezydenta, zmienia zasady gry. Utrzymuje władzę i ostatecznie otacza się swoimi rówieśnikami z KGB. W drugiej części dokumentu "Putin: historia rosyjskiego szpiega" pokazano historie tych, którzy podporządkowali się Władimirowi Putinowi i tych, którzy nie chcieli grać według jego zasad. Opowiedziano historie otrutego w 2006 roku Aleksandra Litwinienki, Borisa Bieriezowskiego - jednego z czołowych rosyjskich oligarchów, a także Anny Politkowskiej. Niezależną dziennikarkę, znaną ze swego bardzo krytycznego stosunku do Putina oraz wojny w Czeczenii, znaleziono zastrzeloną w windzie bloku w centrum Moskwy. Wcześniej wielokrotnie grożono jej śmiercią. To również opowieść o tym, jak rodził się kult Władimira Putina, którego potęgi dziś nikt nie kwestionuje.