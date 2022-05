Od początków Władimira Putina w KGB do jego szaleńczych wizji o Wielkiej Rosji. Dziennikarze, eksperci, były dyrektor CNN i były doradca prezydenta ujawniają w dokumencie "Putin. Droga do wojny", jakie okoliczności doprowadziły go do podjęcia decyzji o brutalnym najechaniu Ukrainy. Jakie wydarzenia spowodowały, że uprawia on politykę w sposób, który nawet u jego najbliższych doradców budzi strach? - W miarę, jak Putin wprowadzał coraz większy autorytaryzm i czuł się coraz bardziej pewnie, proporcjonalnie rosła jego swoista arogancja, pewność siebie, bezczelność w kontaktach z zachodnimi politykami - stwierdziła Ewa Ewart, producentka filmów dokumentalnych, zapowiadając film.