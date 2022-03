Od komika do prezydenta Ukrainy. Dokument "Zełenski: człowiek, który przeciwstawił się Putinowi" przedstawia losy Wołodymyra Zełenskiego, od jego dzieciństwa w podupadającym sowieckim mieście, przez karierę aktora i celebryty, aż do objęcia fotela prezydenta Ukrainy i stania się niezłomnym mężem stanu w obliczu zagrożenia. To opowieść o człowieku, który dzięki charyzmie, poczuciu humoru i otwartości przekonał do siebie Ukraińców. Bezkompromisowa postawa i zdecydowanie Zełenskiego wobec Rosji zmieniły jego wizerunek i wpłynęły na ogromne uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Jakie miał motywacje? Na czym polega jego siła? Jak bez doświadczenia w administracji stał się liderem narodu? Jaki będzie następny rozdział w jego historii?