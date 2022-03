Są zwykłymi obywatelami, często nie interesowali się polityką. Po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 roku wyszli na ulice, by w pokojowych protestach wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co wydarzyło się w ich kraju. Po raz kolejny wybory prezydenckie wygrał tam Alaksandr Łukaszenka, który rządzi nieprzerwanie od 1994 roku. W filmie "Artykuł 293" Jan Bluz pokazuje wstrząsające świadectwo Białorusinów i Białorusinek. Opowiadają o niespotykanej brutalności milicji. Tysiące protestujących Białorusinów skazano na wieloletnie kary więzienia lub kolonii karnej. Bohaterowie dokumentu nie chcieli wyjeżdżać, ale zrozumieli, że opuszczenie ojczyzny jest koniecznością. Schronienie znaleźli w Polsce. Gdyby wrócili do Białorusi - kraju nazywanego ostatnią dyktaturą Europy, podzieliliby los zatrzymanych. Projekt wsparty przez Pulitzer Center.