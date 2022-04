"Talibska Piątka. Powrót do Afganistanu" to nieoczywiste spojrzenie na skutki zamachów z 2001 r. - wojnę w Afganistanie. Film osadzony jest w bieżącej rzeczywistości – kraju, który ponownie przejęli talibowie, wśród nich jeden z tytułowej piątki - Muhammad Nabi Omari, do którego udało się dotrzeć autorom filmu. Kiedy w 2001 r. Amerykanie wkroczyli do Afganistanu, mężczyzna trafił do Guantanamo, gdzie spędził 13 lat. Kilka lat później siedział z Amerykanami w jednym pokoju i brał udział w negocjacjach dyplomatycznych dążących do deeskalacji sytuacji w Afganistanie. Dziś znów ma wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość kraju pod rządami talibów. Ale film to nie tylko opowieść o "Talibskiej Piątce", jak Omariego i czterech innych groźnych fundamentalistów nazywały amerykańskie media. To także obraz życia Afgańczyków, dla których powrót talibów oznacza strach, koniec wolności, nierzadko ucieczkę.