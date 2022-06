Ewa Hołuszko o słowach prezesa PiS: żal tych młodych, których takimi słowami skazuje na śmierć

TYLKO W TVN24 GO | Ewa Hołuszko, była działaczka opozycji PRL, odniosła się do słów Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości na spotkaniu we Włocławku stwierdził, że "każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz, do tej pory, byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą", po czym się zaśmiał. Następnie dodał: - Można mieć takie poglądy, dziwne co prawda. Ja bym to badał. – Żal mi młodych, których takimi słowami skazuje na śmierć (…), bo młodzi nie wytrzymują takich ataków. W moich czasach, kilkadziesiąt lat temu, przeszło 90 parę procent takich osób jak ja popełniało samobójstwo – powiedziała Hołuszko w rozmowie z Magdą Łucyan z "Faktów" TVN. Przypomniała, że w Polsce transseksualizm nie jest żadnym zaburzeniem, a Jarosław Kaczyński, który ma doktorat, powinien to wiedzieć. - Osoby słabsze nie wytrzymują poniżania, bicia, wyrzucania z kręgów najbliższych. Świadczy o tym, jak Polska jest niedokształcona, cofnięta w rozwoju i jak ciemne jest społeczeństwo – uważa. Hołuszko po słowach Jarosława Kaczyńskiego boi się, że ponownie będzie atakowana – słownie i fizycznie. Przypomniała, że kilka lat temu próbowano podpalić jej dom. - Jarosław Kaczyński robi to dla zdobycia władzy. Po trupach do władzy. I to po realnych trupach, których nie będzie widać - stwierdza.

Ewa Hołuszko w 2000 przeszła operacyjną korektę płci. Za swoją pracę została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006 rok) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016 rok). Wkrótce ma odebrać medal 100-lecia Rzeczpospolitej.