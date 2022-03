Telefon ostatniego ratunku

Badania Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" pokazują, że większość badanej młodzieży w wielu 11-17 lat doświadczyła w swoim życiu jakiejś formy krzywdzenia. 57 procent nastolatków miało do czynienia z przemocą rówieśniczą. 41 procent spotkało się z przemocą ze strony bliskiej, dorosłej osoby - zarówno psychicznej, jak i fizycznej. W 2021 roku telefon zaufania odnotował niemal 60 tysięcy rozmów. Odebrano ponad 9 tysięcy wiadomości online. Pracownicy fundacji przeprowadzili 823 interwencje. To działanie w sytuacji, w której konsultant wzywa do domu dziecka służby, na przykład pogotowie. Dane bardzo jasno pokazują, że pandemia silnie wpłynęła na liczbę zgłaszających się po pomoc nastolatków. Powody są różne - przemoc, wykorzystywanie seksualne, próby samobójcze. Infolinia niestety całkowicie straciła rządowe dofinansowanie.

W 2021 roku Fundacja wzięła udział w konkursie na dofinansowanie telefonu zaufania i uzyskała w nim najwięcej punktów. Organizator - Ministerstwo Zdrowia - odwołał jednak konkurs. Na początku 2022 roku okazało się, że nie będzie też finansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Nie rozumiemy, jakie są powody podejmowania takich decyzji - mówi Monika Sajkowska, prezeska Fundacji. Na razie numer 116 111 działa dzięki internetowej zbiórce.