Potrzebny dorosły

Zaburzenia odżywiania pojawiły się u Angeliki Friedrich w okresie dojrzewania, gdy skończyła 11 lat. Zareagował na nie nauczyciel. - Bałam się. Nie czułam, że ja mogę prosić o pomoc, myślałam że sobie wymyślam - mówi dziewczyna. Ta interwencja dała nastoletniej wówczas dziewczynie szansę na powrót do zdrowia. Dzięki pomocy psychiatry i doświadczonej psychoterapeutki Angelika żyje i teraz pomaga innym. Prowadzi bloga "Nastoletni azyl", w którym umieszcza treści o ochronie zdrowia psychicznego, bierze udział w debatach podczas których podkreśla, jak duża jest rola szkoły i nauczycieli w tym, by młodym ludziom żyło się lepiej. W polskiej szkole uczeń spędza nawet 50 godzin tygodniowo. To więcej, niż dorosły w pracy. Psycholog szkolny to wciąż rzadkość. Dlatego tak ważne jest, by znalazł się inny uważny dorosły, który wesprze dziecko w kryzysie. - Potrzebowałam osoby, która mi powie, że w ten sposób mogę się po prostu zabić - mówi bohaterka reportażu.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zadzwoń na numer 997 lub 112.

W odpowiedzi na problemy polskiej psychiatrii dziecięcej Fundacja TVN w porozumieniu z Centrum Zdrowia Dziecka buduje pierwsze w Polsce Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. W klinice wsparcie otrzymają dzieci i młodzież wymagające profesjonalnej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. Centrum Psychiatrii będzie miejscem kompleksowym, referencyjnym dla Polski. W placówce znajdzie się oddział pobytu stałego dla 32 pacjentów, a także poradnia psychiatryczna. Fundacja TVN przeznaczy na ten cel 26 milionów złotych. Budowa centrum trwa i ma zakończyć się pod koniec 2023 roku.