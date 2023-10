Pomoc na ćwierć etatu

Mieli być w każdej szkole, dostępni dla każdego ucznia, który potrzebuje pomocy. Wykwalifikowani i dobrze opłacani. Tyle teoria. W praktyce - wciąż jest ich za mało, a jeśli są, to pracują tylko przez kilka godzin w tygodniu. Szkolny psycholog - mimo szumnych zapowiedzi Ministerstwa Edukacji - to wciąż luksus dostępny dla nielicznych. Niektóre szkoły odpowiedniego kandydata na to stanowisko szukają nawet przez kilka lat. A kiedy już udaje się kogoś zatrudnić, to często wyrządzają więcej szkody niż pożytku. Bo w wymyślonym przez MEN systemie, psycholog jest pracownikiem szkoły i odpowiada przed jej dyrektorem. A w takich warunkach trudno zbudować opartą na zaufaniu relację z uczniami, którzy oczekują dyskrecji i tego, że to ich interes będzie na pierwszym miejscu...

