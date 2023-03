"System wsparcia dzieci z autyzmem wygląda dobrze tylko na papierze"

Alan nie lubi hałasu, skarpetek i dżinsów. Gdy miał 9 lat zdiagnozowano u niego autyzm. Maciej nie mówi, ale ma doktorat z prawa. Oliwia od zawsze czuła się inna, nie wiedziała, dlaczego na przerwach siedzi zawsze sama, zaburzenie neurorozwojowe wykryto u niej w wieku 15 lat. Wszyscy są w spektrum autyzmu. Pokazując ich historie, nawet nie zbliżamy się do wyczerpania tematu. To złożony zestaw zaburzeń rozwojowych. Każda osoba w spektrum może być inna - choć niektóre cechy mają wspólne, jeszcze więcej mają odmiennych. Zazwyczaj nie lubią zmian i gorzej odnajdują się w sytuacjach społecznych, czasem powtarzają wciąż te same ruchy, kręcą się w kółko albo machają rękami. Wielu z nich ma nadwrażliwość na bodźce sensoryczne. Reportaż Anny Wilczyńskiej-Ciupy o ludziach w spektrum i ich rodzinach.

