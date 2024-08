"Przyszedł rozkaz, że to już, była radość". Debata "Powstanie 80 lat po"

Kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś, przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść - brzmi jedna z piosenek Powstania Warszawskiego. Rozkaz przyszedł dokładnie 80 lat temu - 1 sierpnia rano. Brzmiał "o 17 bądźcie gotowi" i byli. Pożegnali się z rodzicami, założyli biało-czerwone opaski i wybiegli na ulice. Nadzieje mieli ogromne, jednak rzeczywistość okazała się brutalna. Zamiast 3 dni musieli walczyć 63. Z każdym dniem zamiast radości i sukcesów coraz bardziej doświadczali cierpienia i śmierć. Mimo to wielu z nich do dziś mówi, że to były najważniejsze dwa miesiące w ich życiu. Na antenie TVN24 odbyło się wyjątkowe, międzypokoleniowe spotkanie z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Gośćmi Magdy Łucyan byli: Andrzej Frydryszak, ps. Antek (powstaniec warszawski), Marta Oleksy-Strzelec (wnuczka powstańca Tymoteusza Duchowskiego, ps. Motek i Żółw), Radosław Potrac (nauczyciel historii, opiekun powstańców), Emilia Wieczorek (wolontariuszka Muzeum Powstania Warszawskiego).