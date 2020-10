To, że na Księżycu jest woda naukowcy wiedzieli od dawna, ale okazuje się, że jest jej więcej niż przypuszczano. Jak dokonano tego odkrycia i czy oznacza to, że kosmiczna baza na srebrnym globie to tylko kwestia czasu? Odpowiedzi na te pytania w magazynie "Czas przyszły" szuka Marcin Masewicz.