Ostateczne wyniki wyborów mogą się jeszcze trochę zmienić. Nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i że ponieśliśmy porażkę - mówił Sławomir Mentzen podczas wiecu wyborczego Konfederacji. Według sondażu exit poll pracowni Ipsos Konfederacja może liczyć na 6,2 procent głosów w wyborach do Sejmu. Jak dodał, jego ugrupowanie miało "wywrócić ten stolik, a wszystko wskazuje na to, że się nie udało".