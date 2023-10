Czarzasty: po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia

Z sondażu exit poll pracowni Ipsos wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zdobywa 36,8 procent, Koalicja Obywatelska – 31,6 procent, Trzecia Droga – 13 procent, Lewica – 8,6 procent, Konfederacja – 6,2 procent, Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 procent, Polska Jest Jedna – 1,2 procent. To oznacza, że demokratyczna opozycja ma szansę na 248 mandatów w Sejmie. - Wróciliśmy do parlamentu i bez względu na to, jakie mamy liczby, po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Wiecie co to znaczy? Nikt nam tego nie zabierze, nie ma takiej możliwości. Nasze postulaty, które nie raz zgłaszaliśmy, będą wprowadzane w życie - mówił Włodzimierz Czarzasty. Joanna Scheuring-Wielgus podkreśliła, że jej ugrupowanie jest "gwaranacją praw kobiet, świeckiego państwa, usług publicznych, mieszkań na wynajem".