Kaczyński: musimy mieć nadzieję, nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono

Z sondażu exit poll pracowni Ipsos wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zdobywa 36,8 procent, Koalicja Obywatelska – 31,6 procent, Trzecia Droga – 13 procent, Lewica – 8,6 procent, Konfederacja – 6,2 procent, Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 procent, Polska Jest Jedna – 1,2 procent. Demokratyczna opozycja ma szansę na 248 mandatów w Sejmie. Według Ipsos frekwencja w wyborach wyniosła 72,9 procent. Jarosław Kaczyński komentując wyniki powiedział, że to "naprawdę duży sukces". - Przed nami stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Tego jeszcze nie wiemy, ale musimy mieć nadzieję i musimy wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono - podkreśli prezes PiS.