Tusk: to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS

Z sondażu exit poll pracowni Ipsos wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zdobywa 36,8 procent, Koalicja Obywatelska – 31,6 procent, Trzecia Droga – 13 procent, Lewica – 8,6 procent, Konfederacja – 6,2 procent, Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 procent, Polska Jest Jedna – 1,2 procent. To oznacza, że demokratyczna opozycja ma szansę na 248 mandatów w Sejmie. - Wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z drugiego miejsca - mówił Donald Tusk podczas wiecu wyborczego KO. Jak wspomniał, "jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył, jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni". Zaznaczył, że "to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS". - Zrobiliśmy razem wielką rzecz. Wygraliśmy demokrację, wolność, naszą kochaną Polskę - kontynuował Tusk. Lider KO podkreślił, że "to jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji, nie mam żadnych wątpliwości, że przejdzie do historii Polski, jako dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej". - Będziemy pilnować te wybory przez całą noc, nikt nam ich już nie ukradnie - zapewnił.