Artur Dziambor, Piotr Ikonowicz

O kampanijnych obietnicach dla Pomorza w programie "Czas decyzji: ring" w TVN24 mówili Artur Dziambor (KKW Trzecia Droga) oraz Piotr Ikonowicz (KKW Nowa Lewica). - W Konfederacji byłem rok temu, ale moim najlepszym świadectwem są moje wypowiedzi, głosowania i aktywność sejmowa. Ja byłem jednym z najbardziej aktywnych posłów w Sejmie, jeśli chodzi o większość statystyk. Dałem się poznać jako wolnościowiec, jestem prezesem partii Wolnościowcy, jestem wolnorynkowcem i jestem osobą, która na pewno będzie promowała wszelkie rozwiązania gospodarcze, które pozwolą głównie jednoosobowym działalnościom gospodarczym zaistnieć - zapewniał Dziambor. Wyjaśnił, że w Trzeciej Drodze jest na "stopie indywidualnej" i nie jest entuzjastą "państwowych projektów kredytowych", które proponuje PSL. - Prawdziwe pieniądze to są pieniądze zarabiane, a nie te, które państwo da, zapewni, dopisze i przeleje - dodał. Ikonowicz pytany o propozycję budowania przez Lewicę mieszkań na tani wynajem i o to, ile trzeba byłoby za nie płacić, odpowiedział, że nie poda dokładnej liczby, ponieważ "zmienia się to dynamicznie" i stwierdził, że w "Gdyni w ogóle nie buduje się mieszkań". Ponadto rozmówcy Marcina Zaborskiego mówili o problemach młodych.