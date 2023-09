Czarzasty do Tuska: to twoja odpowiedzialność; ludzie chcą tego, żeby na jednej scenie stanęła cała opozycja demokratyczna

Włodzimierz Czarzasty na spotkaniu z mieszkańcami Legnicy powiedział, że Polska jest "jedynym krajem w Europie, w którym rozpisuje się referendum po to, żeby nie przyjąć 2 tysięcy ludzi, gdy ani Komisja Europejska, ani Parlament Europejski nie chcą, żeby ci ludzie tu przyjechali". - To jest totalny absurd, robimy referendum po to, żeby PiS miał 2-3 procent więcej, żeby mobilizował swój elektorat w sprawie, której realnie nie ma - dodał. Nawiązując do afery wizy za łapówkę, współprzewodniczący Nowej Lewicy wskazał, że "nagle okazało się, że osoby, które nie przechodzą przez płot na granicy z Białorusią, mogą się cofnąć 3 kilometry, wyjąć 1800 euro, kupić sobie wizę i wjechać". - Budujemy mur, robimy referendum w sprawie uchodźców i w tym czasie 250-300 tysięcy ludzi wjeżdża do Polski z wizą, która jest sprzedawana i na której niektórzy robią biznes. Jaka może być granica cynizmu? - zastanawiał się. Czarzasty zaapelował także do opozycji - Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi - "musimy dać narodowi, wyborczyniom i wyborcom jasny sygnał, że jesteśmy w stanie się dogadać i mądrze po 15 października rządzić, ludzie od nas tego oczekują". - Apeluję do Donalda Tuska, to jest twoja odpowiedzialność, bo to jest twój pomysł marszu 1 października. Ludzie chcą tego, żeby na jednej scenie stanęła cała opozycja demokratyczna i żeby powiedziała "jesteśmy w stanie razem po 15 października współrządzić" - podkreślił. Czarzasty przypomniał także wypowiedzi polityków Konfederacji na temat praw kobiet, Unii Europejskiej, czy osób homoseksualnych.