Trzaskowski: te wybory są o tym, czy myślimy o przyszłości, czy cały czas patrzymy w przeszłość

Rafał Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami Lublina mówił, że "wszyscy jesteśmy zmęczeni polaryzacją i jesteśmy zmęczeni opowiadaniem o jednej partii i jednym panu". - Zostałem jednak sprowokowany, zostałem nazwany lewakiem. Oczywiście nic w tym nie ma złego, poza tym, że wydaje mi się, że tego typu opowieści kompletnie nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. To pokazuje, że ten człowiek, którego nazwiska nie chcę wymieniać, bo jestem przekonany, że już niedługo nie będzie żadnym punktem odniesienia dla debaty w Polsce, jest po pierwsze kompletnie odklejony od rzeczywistości, a po drugie totalnym brakiem refleksji i lenistwem intelektualnym - wyjaśnił. Prezydent Warszawy podkreślił, że "przyczepianie takich etykietek niczemu kompletnie nie służy". - My rozmawiamy o tym co robią tysiące samorządowców, chcemy stworzyć miasta, miasteczka i wsie dla wszystkich - dodał.