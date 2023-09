Gosek-Popiołek: proponujemy tysiąc złotych dla każdego studiującego

Włodzimierz Czarzasty na konwencji programowej Lewicy wskazał, że "do 13 milionów Polek i Polaków nie dojeżdża żaden PKS, żaden pociąg". - Jeśli mają samochód, to jakoś sobie radzą. Chociaż są skazani na łaskę i niełaskę pana Obajtka. Pewnie przed wyborami będzie jakaś promocja na paliwo, ale po wyborach Obajtek sobie to na nas odbije. Inaczej być przecież nie może - dodał. - Panie Morawiecki, żyje pan, jak wszyscy wiemy w dostatku, troski dnia codziennego są panu obce i dlatego mam dla pana ćwiczenie na giętkość umysłu. Czy zastanawiał się pan, jak to jest żyć w miejscowości, w której jedyny PKS odjeżdża o 6:20? - pytał Czarzasty. Daria Gosek-Popiołek mówiła, że "zamiast rozdawnictwa dla biznesu, Lewica przeznaczy pieniądze na uniwersytety, na instytuty badawcze oraz na badania podstawowe. Zwiększymy inwestycje na naukę i rozwój do 3 procent PKB, po to, żeby Polska szła do przodu". - To jest możliwe, ale musimy zwiększyć inwestycje w naukę. Przestać marnować pieniądze, które płyną dziś do biznesów różnych partyjnych kolesi - podkreśliła.