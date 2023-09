Morawiecki o embargu na ukraińskie zboże: nie będziemy słuchać von der Leyen

My wypalamy nieprawidłowości gorącym żelazem jak tylko je spotkamy. Tak, kilkaset wiz w sposób nieuczciwy było przyznanych, kilka osób jest aresztowanych, 7 osób przesłuchiwanych. Tak postępuje uczciwa władza, tak postępujemy my (…) Zobaczcie, kogo [PO – przyp. red.] dają na swoje listy. Ludzi, którzy mają poważne zarzuty prokuratorskie – powiedział w czasie spotkania w Hotelu Rydzewskim w Ełku premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie rozpoczął minister Janusz Cieszyński, związany z tzw. aferą respiratorową, w związku z którą do prokuratury trafiły trzy zawiadomienia złożone przez NIK. Platformie Obywatelskiej premier zarzucił, że chce "wpuścić do Polski migrantów pod dyktando Berlina". - Nie dajmy sobie w Polsce wdrożyć planów PO, bo obudzicie się, drodzy rodacy, w zupełnie innym państwie. Ostrzegam przed tym – twierdził Morawiecki. Premier zapowiedział przedłużenie zakazu wozu ukraińskiego zboża do Polski, mimo iż Komisja Europejska nie przedłuża na nie embarga. – Nie będziemy słuchać von der Leyen – dodał Morawiecki.