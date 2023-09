Tusk: tu nie chodzi o wygraną dla wygranej, to jest bitwa o los Polek i Polaków

Nie możemy udawać, że w Polsce nie dzieje się zło, że nasza ojczyzna znalazła się w naprawdę w poważnym zagrożeniu ze względu na rządy ludzi, którzy myślą wyłącznie o swoich przywilejach i brudnych interesach - mówił Donald Tusk podczas wiecu w Skarżysku-Kamiennej. Lider PO poruszył temat afery wizowej w MSZ, wspominając przy tym o Piotrze Wawrzyku. Jak stwierdził, "już od wielu dni wiedzieliśmy, że PiS, jak często w takich sytuacjach, szuka kozła ofiarnego, a oni dziś mówią, że on jest ofiarą opozycji". - Jak zawsze chcą odwrócić prawdę o 180 stopni o tych zdarzeniach - dodał. Tusk uznał, że ta sytuacja przypomina mu "kilka innych, które zdarzają się w Polsce od lat z niepokojącą intensywnością, a gdzieś w tle są brudne pieniądze, interesy, egoizm tej władzy, która za nic ma interesy zwykłych ludzi". Donald Tusk zaznaczył, że "przygniatająca większość pracowników budżetówki najboleśniej odczuwa drożyznę". - Od wielu miesięcy krzyczymy: dajcie podwyżkę choćby taką, która zrównoważy to, co zabrała inflacja, drożyzna Glapińskiego i Morawieckiego - kontynuował. Zwrócił też uwagę, że "w całej sferze budżetowej jedna czwarta pracuje za płacę minimalną". Tusk podkreślił, że "Polska to nasza ojczyzna i każdy, kto naraża ją na szwank, kompromituje, będąc u władzy, musi odejść". - Tu nie chodzi o wygraną dla wygranej, to chodzi o to, żebyście wygrali wszyscy, bo to jest bitwa o los Polek i Polaków - wskazał. Podczas jego wystąpienia KW Koalicja Obywatelska wylosowała listę wyborczą numer 6. - Zdajmy 15 października ten egzamin razem na 6 - powiedział Tusk.